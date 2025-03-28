Лелека чорний рідко гніздиться на Львівщині

У національному природному парку «Північне Поділля» на Львівщині створили першу охоронну зону для збереження та захисту рідкісних птахів. Відповідне розпорядження підписав голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє ЛОВА. Торік там помітили гніздо рідкісного чорного лелеки.

Гніздо птаха виявили на 16-метровому 350-річному дубі в межах Бродівського лісництва у лютому 2024. Цю ділянку лісу обстежили, науковці підтвердили природне гніздо чорного лелеки діаметром 1,2 м. За інформацією науковців НПП «Північне Поділля», станом на червень 2024 року в цьому гнізді перебували двоє молодих птахів. Також зафіксували перебування дорослого чорного лелеки у заплаві річки Покрова в місці її впадіння у річку Стир.

Після цього лісівники Бродівщини вирішили створити там охоронну зону. Відповідне клопотання про збереження та охорони старовікового дуба з гніздом чорного лелеки вони надіслали в ЛОВА. Відтак у цьому лісі створили першу охоронну зону для збереження біорізноманіття в лісах у Львівській області.

«Оскільки чорний лелека лякливий, гніздиться в глухому лісі й не любить шуму, навколо його гнізда в радіусі 100 м створюється ділянка суворої охорони, де заборонена будь-яка лісогосподарська діяльність та перебування протягом всього року. Також заборонена будь-яка лісогосподарська діяльність в радіусі 500 м від гнізда у період з середини березня до 1 серпня в зоні сезонної охорони в період гніздування птаха. В межах зони також заборонено змінювати гідрологічний режим», – пояснили у департаменті екології та природних ресурсів.

Лелека чорний – рідкісний вид птахів, який охороняють на національному та міжнародному рівнях. У Червоній книзі України чорний лелека – з 1994 року. В Україні такі птахи гніздяться на Поліссі, Малому Поліссі,в карпатському регіоні, подекуди на півночі лісостепу. Найчастіше чорного лелеку можна побачити під час сезонних перельотів на зволожених луках біля водойм та боліт.

«Однією з найбільших проблем сьогодні є нестача старовікових дерев у лісах, на якому лелека може облаштувати свої гнізда. Інтенсивні лісогосподарські роботи призводять до значного омолодження лісів, тому більшість дерев просто не можуть втримати велике потужне гніздо з масивною конструкцією. Такі гнізда можуть буди зведені лише на потужних старовікових деревах», – зазначив начальник управління охорони природних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Андрій Сенюк.