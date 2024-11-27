Новий центр сприятиме розвитку молодіжного активізму та проводитиме культурні і освітні заходи

У вівторок, 26 листопада, у Старому Самборі на Львівщині відкрили молодіжний центр для розвитку школярів і громади. Сучасне місце для молодіжного активізму та творчого розвитку облаштували завдяки допомозі міжнародних партнерів, місцевої влади та громадських організацій. Впродовж двох років у Львівській області відкрили 29 молодіжних центрів, повідомляє ЛОВА.

У цей молодіжний центр UNICEF інвестував 2 млн грн.

«Новий молодіжний центр стане місцем, де підлітки та молодь зможуть навчатися, реалізовувати власні ідеї, брати участь у майстер-класах та зустрічах із мотивуючими лідерами», – зазначено у повідомленні.

Молодіжний центр напрацював стратегію діяльності на 2025-2026 роки, яка визначає ключові напрямки розвитку:

підтримка молодіжного активізму;

організація освітніх заходів;

проведення культурних та спортивних ініціатив.

«Цінна річ, яка є в молодіжних центрів, – спільнота. Приємно бачити, як на відкриття приїжджає молодь з сусідніх громад, де є молодіжні центри, як підтримують одні одних та спілкуються. Саме в такій синергії народжуються найкращі ідеї та рішення. Цей шлях від одиниць окремих ініціативних людей у громадах до мережі лідерів молодіжного життя ми пройшли буквально за два роки», – наголосив керівник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хімʼяк.

Всього у Львівській області вже є 29 молодіжних центрів, 13 з них працюють у сучасних, комфортних та доступних приміщеннях.