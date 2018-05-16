У старовинній церкві на Пустомитівщині влаштують каналізацію за 250 тис. грн

У старовинній церкві Святого Михаїла у с. Дмитровичі влаштують каналізацію за 250 тис. грн

Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА 4 червня уклав угоду із колективним підприємство «Центр комплекс» Львівської обласної асоціації інвалідів про проведення поточного ремонту у дерев’яній церкві Святого Михаїла у с. Дмитровичі Пустомитівського району, яка є пам’яткою архітектури національного значення.

Підрядник за 248 тис. грн має встановити буковий ганок на підмурівку перед церквою, зробити обшивку її стін та влаштувати систему водовідведення. Усі роботи мають бути виконані до кінця року. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

За інформацією департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, ремонти у дерев’яній церкві у с. Дмитровичі, збудованій у 1765 році, поетапно відбуваються із 2016 року. 8 червня 2018 року замовник оголосив чергову закупівлю щодо завершальних робіт з ремонту цієї церкви на 250 тис. грн.