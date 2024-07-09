Нещасний випадок стався 8 липня у Шепетівському районі

У понеділок, 8 липня, у селі Судилків Шепетівського району потонув 29-річний місцевий житель. Тіло чоловіка з водойми дістали за допомогою човна. Про це повідомили у ГУ ДСНС Хмельницької області.

Як уточнив ZAXID.NET речник рятувальників Хмельниччини Віталій Гречанюк, нещасний випадок стався на одному з місцевих ставків села Судилків.

«Фахівці ДСНС наблизилися до потопельника на човні та за допомогою рятувального спорядження дістали тіло 29-річного чоловіка з води. Після цього його передали правоохоронцям», – зазначив Віталій Гречанюк.

Додамо, що з початку року на водоймах Хмельниччини виявили 36 загиблих, з них – 4 дитини.