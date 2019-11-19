У львівському Стрийському парку замалювали мурал студентів УКУ

Павільйон у Стрийському парку до нанесення муралу, із муралом та після того як його зафарбували

Працівники Стрийського парку замалювали мурал, який студенти братства УКУ намалювали на одному з торгівельних павільйонів. Мурал студенти разом із художником Андрієм Буняком намалювали 16 листопада, попередньо отримавши дозвіл керівництва Стрийського парку. На малюнку був зображений людський мозок та напис «In brain we trust», що в перекладі означає «Віримо у розум».

Вже наступного дня, у неділю, 17 листопада, у Facebook групі «Нас не питали», львів'янин Вітольд Комарницький, виклав фото розмальованого павільйону і назвав це вандалізмом. Після негативних відгуків, у понеділок, 18 листопада, мурал вирішили замалювати. Це зробили працівники парку.

«Ми вирішили замалювати малюнок, щоб зняти напругу, бо було багато зауважень від людей, що ми знищили історичну будівлю», - розповіла директорка Стрийського парку Олена Мазурик. За її словами, що люди, яким не сподобався мурал, почали чинити психологічний тиск. Своє незадоволення львів’яни висловлювали і в мережі, так і особисто приходили до директорки парку.

Керівниця парку додала, що споруда, де був мурал, лише трохи більше року перебуває на балансі міста. Раніше вона була закинутою і відвідувачі парку влаштували там стихійний туалет і смітник. Згодом двері та вікна павільйону забили дошками. Цього року на три старі торгові споруди у Стрийському парку вдалося зробити документацію і присвоїти їм поштову адресу. Павільйони у Стрийському парку звели для проведення Східних торгів, які відбувались у Львові із 1921 до 1939 року. Проте ці споруди не мають жодного історичного статусу.

Андрій Буняк, художник та автор муралу у Стрийському парку, який замалювали через негативні відгуки (Фото Андрія Буняка)

Ескіз муралу створив художник Андрій Буняк. Як має виглядати мурал погоджували із директоркою парку. Коли ініціатори отримали дозвіл на розмальовування будівлі, то почали збирати гроші на фарбу. Збирали по 20 грн з небайдужих. «До збору коштів долучилися 70-80 людей», – розповів художник Андрій Буняк.

За зібрані гроші купили 10 балонів фарби, якими і розмалювали споруду. Творець муралу вже знає, що його роботу замалювали.

«Мені прикро і приємно водночас. Прикро, бо було покладено багато зусиль, зроблено багато роботи і гроші пішли. А приємно, бо насправді я отримав багато позивних відгуків, про те, що малюнок класний. Мені здається, що багато людей готові до муралів. Але цей на жаль замалювали», – розповів художник Андрій Буняк.

Стіну частково замалювали помаранчевою фарбою. Працівники парку будуть ще раз замальовувати мурал, аж поки він не перестане пробиватися під фарбою. Після того, як стіну повністю перефарбують у помаранчевий колір, її будуть ще раз фарбувати, аби привести до автентичного вигляду.

На титульному фото колаж ZAXID.NET із фотографій Вітольда Комарницького та Андрія Буняка