У Стрию на 3 роки засудили вандала, що відбив голову пам’ятника Шевченкові

10 лютого 2018 року з пам’ятника Шевченкові у Стрию вкрали голову

Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним та засудив до трьох років обмеження волі чоловіка, що у вересні 2017 року та у лютому 2018 року зірвав мідну обшивку та відбив голову пам’ятника Тарасові Шевченкові у Стрию.

Як йдеться у вироку суду, на початку вересня 2017 року обвинувачений зірвав мідну обшивку з пам’ятника загальною вагою 3 кг. Чоловік здав її у пункт прийому металобрухту за 426 грн. 10 лютого 2018 року обвинувачений повторно вкрав з пам’ятника мідні елементи. Зокрема, за допомогою викрутки зірвав голову пам’ятника Тарасові Шевченкові та мідні елементи обшивки. За 8 кг вкраденого у пункті прийому металобрухту чоловік отримав 1136 грн.

Додамо, що пам’ятник Тарасові Шевченкові у Стрию встановили у 1958 році. Після кількох актів вандалізму місцева влада заявила, що цей пам’ятник замінять бетонним.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці та пошкодженні об’єктів культурної спадщини. Його засудили до трьох років обмеження волі.