Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав місцеву мешканку винною у поширенні допису про російських військовослужбовців. Через глорифікацію росіян, які розпочали війну проти України, суд призначив пенсіонерці умовне покарання та конфіскував у неї ноутбук.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, пенсіонерка із Стрия обвинувачувалась у глорифікації росіян, які розпочали збройну агресію проти України. Надія Данильченко лайкнула допис росіянки у російській соцмережі «Однокласники», у якому йшлось про те, що в Україні гинуть росіяни, які є «жертвами заради майбутнього Росії».

Щодо мешканки Львівщини правоохоронці порушили кримінальну справу через глорифікацію росіян, які розпочали збройну агресію проти України. У суді стриянка визнала свою провину, вона підтвердила, що поставила лайк цьому допису, тобто підтримала його.

Справу розглянув суддя Василь Бораковський, який дослідив усі матеріали, призначивши пенсіонерці 4 роки тюрми, але звільнив від відбування покарання із трирічним іспитовим терміном. Ноутбук марки НР, яким користувалась жінка, конфіскували у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.