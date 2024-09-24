Франківський райсуд Львова виніс вирок місцевому мешканцю за поширення комуністичної символіки та виправдування російської збройної агресії у соцмережі «Однокласники». Його звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши трирічний іспитовий термін, а телефон, планшет та два ноутбуки конфіскували у дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, обвинувачений Аркадій Маркелов є уродженцем РФ та громадянином України. У російській соцмережі «Однокласники» він поширював дописи з комуністичною символікою, а також виправдовував російську збройну агресію проти України.

Правоохоронці порушували щодо Маркелова кримінальну справу. У вироку суду казано, що обвинувачений свою провину визнав. Суддя Юрій Ванівський дослідив усі матеріали справи, зокрема позицію прокурора та дані про обвинуваченого, а також позицію його захисника.

Аркадію Маркелову призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. За рішенням суду мобільний телефон, планшет та два ноутбуки, якими користувався чоловік, конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.