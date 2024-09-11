За кермом автобуса перебував 62-річний житель одного з сіл Стрийського району

У вівторок ввечері, 10 вересня, у Стрию трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автобуса 12-річна дівчинка потрапила до лікарні. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса Setra, 62-річний житель одного з сіл Стрийського району, наїхав на 12-річну пішохідку. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, її доставили до медичного закладу.

На опублікованих поліцією фото видно, що ДТП трапилася на пішохідному переході.

Усі фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.