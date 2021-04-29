У Стрию вантажівка збила 36-річну пішохідку. Медики намагались врятувати жінку, однак вона померла в лікарні.

Як повідомляють у поліції, ДТП трапилася 28 квітня близько 15:00 на вулиці Січових Стрільців у місті Стрий.

«Водій вантажного автомобіля MAN, 35-річний мешканець району, скоїв наїзд на 36-річну жительку міста. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких, незважаючи на зусилля медиків, померла у лікарні», — зазначено у повідомленні.

Наразі невідомо, чи жінка переходила дорогу у встановленому місці. Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).