У Стрию водій вантажівки збив на смерть 36-річну жінку
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У Стрию вантажівка збила 36-річну пішохідку. Медики намагались врятувати жінку, однак вона померла в лікарні.
Як повідомляють у поліції, ДТП трапилася 28 квітня близько 15:00 на вулиці Січових Стрільців у місті Стрий.
«Водій вантажного автомобіля MAN, 35-річний мешканець району, скоїв наїзд на 36-річну жительку міста. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких, незважаючи на зусилля медиків, померла у лікарні», — зазначено у повідомленні.
Наразі невідомо, чи жінка переходила дорогу у встановленому місці. Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).
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