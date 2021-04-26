Викрадач вчинив ДТП і далі втекти вже не зміг

П’яний 35-річний мешканець Самбірського району викрав автомобіль Mitsubishi Pajero. Далеко на ньому заїхати не вдалося – він в’їхав в стіну і застряг. Його затримала поліція.

Інцидент трапився близько опівночі в суботу. 66-річний власник Mitsubishi Pajero заявив у поліцію про викрадення свого авто.

«Поліцейські виявили автомобіль неподалік місця викрадення – зловмисник не впорався з керуванням, в’їхав в огорожу та стіну будинку, після чого не зміг продовжити рух», — розповіли у поліції.

Викрадачем виявився 35-річний мешканець району. Він був у стані алкогольного сп’яніння. Йому мають оголосити про підозру за ч.2 ст.289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом).