Поліція заблокувала автомобіль Porsche, водій якого розбив декілька автомобілів

У четвер, 22 квітня, близько 20:00 на вул. Стрийській, 78 у Львові затримали п'яного водія Porsche Cayenne, який перед цим розбив декілька автомобілів та втікав від патрульних. У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що о 19:15 на вул. Дмитра Вітовського, 55, патрульні помітили автомобіль Porshe Cayenne, який на вулицях Саксаганського та Князя Романа вчинив ДТП без потерпілих та втік.

Фото патрульної поліції

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції, з інформацією про ДТП на вул. Саксаганського до поліції звернувся власник пошкодженого автомобіля Toyota. Патрульні помітили автомобіль Porsche Cayenne на вул. Дмитра Вітовського. На вимогу поліції зупинитися водій не відреагував та продовжив рух. Патрульні розпочали переслідування. Вже на вул. Стрийській, 78 автомобіль Porsche, рухаючись заднім ходом, в'їхав у поліцейський службовий автомобіль Škoda Rapid. Патрульні затримали водія. За кермом автомобіля перебував 40-річний львів’янин.

Фото Ігоря Зінкевича

На водія склали п'ять адмінпротоколів: два за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), а також за п. 4 ст. 122 (Залишення місця ДТП), п. 2 ст. 122 (Невиконання вимог про зупинку) та на підставі висновку лікаря за п. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння). Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.