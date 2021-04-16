18-річна водійка Honda Accord збила електроопору на кільці вул. Липинського та вул. Богдана Хмельницького. Під час оформлення ДТП виявилось, що дівчина перебувала у нетверезому стані. Тепер їй загрожує відповідальність за вчинення ДТП та нетверезу їзду.

Патрульні отримали виклик про ДТП на вул. Богдана Хмельницького близько опівночі п'ятниці, 16 квітня. Приїхавши на місце події, поліцейські виявили 18-річну водійку автомобіля Honda Accord. Водійка не впоралася з керуванням і в’їхала в електроопору.

У водійки патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на приладі Drager показала результат 0,74 проміле.

На неї склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Нагадаємо, що тепер мінімальний штраф за нетверезе керування становить 17 тис. грн.