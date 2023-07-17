Оплата проїзду здійснюється виключно електронним квитком

Стрийська міська рада запровадила обмеження на проїзд для пенсіонерів. Відповідне рішення ухвалили на сесії Стрийської міськради 13 липня.

Як повідомила прес-служба міськради, для пенсіонерів запровадили обмеження на 30 безкоштовних поїздок на місяць. Нові обмеження набудуть чинності з 1 серпня.

«Мета – забезпечення належного обліку фактично наданих транспортних послуг, економії коштів бюджету та їх ефективного використання при відшкодуванні реальних втрат доходів від пільгових перевезень на території Стрийської міської територіальної громади», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 липня у на території Стрийської громади запровадили електронний квиток. Тепер кожна поїздка пільговика фіксується завдяки ручному валідатору, який зчитує інформацію про пасажира від електронної картки. Її можна отримати у ЦНАПі.

Зазначимо, що вартість проїзду у стрийських автобусах коштує 15 грн.