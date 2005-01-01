У суботу вранці на вулицях Львова працювала 41 одиниця снігоприбиральної техніки

СуспільствоЮлія Лавришин, 23 грудня540

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У суботу вранці на вулицях Львова працювала 41 одиниця снігоприбиральної техніки
фото прес-служби ЛМР
У суботу вранці на вулицях Львова працювала 41 одиниця снігоприбиральної техніки

Станом на ранок суботи, 23 грудня, у Львові працювала 41 одиниця снігоприбиральної техніки. Для посипання вулиць використано 271,5 м3 піско-соляної суміші. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, як повідомили в ЛМР, – це 141 одиниця. З них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер. Також цього року закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн. грн. На нову техніку встановили GPS-трекери.

Закуплено 15 тис. м3 піскосуміші. Частина її є на базі в ШРП, решта буде довозитися. Окремо ще закуплено сіль, щоб була змога зробити більш концентровану піскосуміш.

Стежити за роботою снігоприбиральної техніки онлайн можна за посиланням.

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