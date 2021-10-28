Олександр Іваніна помер від вогнепальних поранень

29-річного активіста «Правого сектору» Олександра Іваніну застрелили з вогнепальної зброї біля власного під’їзду в Сумах.

Речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких розповів, що поліцейські отримали повідомлення про вбивство чоловіка о 21:10 в середу, 27 жовтня. Попередньо встановлено, що чоловік помер від вогнепальних поранень. На місці працюють слідчі. Поліція відкрила справу за статтею про умисне вбивство.

В коментарі «Суспільного» керівник обласного осередку «Правого сектору» Сергій Супрун розповів, що Іваніну разом із дружиною під'їхав на авто до свого під’їзду близько 21-ї години. У цей час неподалік, на лавці, сидів якийсь чоловік. Супрун із посиланням на свідка розповів, що нападник дістав зброю та почав стріляти в активіста.

29-річного Олександра Іваніну вбили біля під’їзду власного будинку (фото Андрія Стемпіцького)

«Правий сектор» вказує, що нападник здійснив більше 10 пострілів. Сам напад на чоловіка було скоєно у присутності дружини. Причиною вбивства організація вважає націоналістичну діяльність Іваніни.

«Швидше за все, це пов’язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб»,– припустив Супрун.

Місцевий сайт 0542.ua пише, що Іваніна балотувався у 2020 році до Сумської міськради від «Правого сектору», однак не пройшов. 27 жовтня цьогоріч під час сесії міської ради виступав за скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.