У світі вже понад 300 тисяч людей заразилися коронавірусом

В китайському місті Ухань вже чотири дні поспіль не фіксують нових випадків інфікування

У світі від початку спалаху пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. З яких померли 13 049, ще 92 376 людей одужали. Про це свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Наразі найбільше інфікованих спостерігають на території материкового Китаю, особливо в епіцентрі спалаху інфекції провінції Хубей. Там коронавірус підтвердили у 81 348 людей, хоча в останні дні нові випадки захворювання виявляються вкрай рідко.

Найгірша у світі ситуація за межами материкового Китаю зараз в Італії, де інфекцію підхопили 53 578 людей. Також значний показник захворюваності фіксують у США, де 27 474 інфікованих, Іспанії (25 496), Німеччині (22 364) та Ірані (20 610).

Найрізкіші стрибки у кількості хворих продемонстрували Велика Британія і Швейцарія, де кількість хворих за попередню дому зросла на чверть.

Також за останні 24 години в Італії від Covid-19 померли 793 людини – це найбільший показник з початку епідемії в країні. Загалом від коронавірусу в Італії померли вже 4 825 людей,

Водночас, в китайському місті Ухань, яке раніше вважлося епіцентром спалаху коронавірусу у світі, вже чотири дні поспіль не фіксують нових випадків інфікування.

За інформацією французького видання AFP, через карантин по всьому світу у своїх домівках вимушені залишатися близько мільярда людей.