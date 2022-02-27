Представництво міжнародної платіжної системи SWIFT заявило, що готується виконати рішення країн Заходу щодо санкцій стосовно російських банків після відповідного правового розпорядження. Відповідна заява була оприлюднена 27 лютого, повідомляє Reuters.

«Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб зрозуміти деталі організацій, на які будуть поширюватися нові заходи, і ми готуємося дотримуватися юридичних інструкцій», – йдеться в оприлюдненій заяві.

Про підготовку до відключення Росії «низки російських банків» напередодні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, частину активів російського Центрального банку РФ буде заморожено, щоб зупинити військову машину, запущену Володимиром Путіним.

«Ми зробимо так, щоб Володимир Путін більше не міг використовувати свої резерви. Ми заморозимо російські активи в банках, ми заморозимо транзакції», – заявила вона.

Раніше Сполучені Штати попередили, що днями спільно із союзниками планують запровадити новий пакет санкцій проти економіки Росії, які передбачають відключення країни від міжнародної системи платежів SWIFT та обмеження спроможності Центробанку РФ використовувати свої резерви.

Уранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

За майже три доби наступу російських військ на Україну загинули понад 210 мирних людей, зокрема п’ятеро дітей.

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