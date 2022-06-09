Один із символів міста раніше міг вмістити до 5 тис. людей

Російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Через обстріли виникла пожежа і будівля згоріла, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, знищений окупантами Льодовий палац спорту був одним із символів Сєвєродонецька. Стадіон вміщав у собі до 5 тис. осіб. Його будівництво почалося в 1970 році, а вже через 5 років відбулося урочисте відкриття.

«Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні – майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька», – написав Гайдай.

Вигляд Льодового палацу до приходу росіян (фото Олександра Якубенка)

Як повідомлялося, російські війська намагаються встановити повний контроль над Луганщиною до 10 червня, однак, як зазначив Гайдай, російське командування називає вже нову дату – день Росії, що припадає на 12 червня.