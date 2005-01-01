У Таїланді затримали українця за підозрою в крадіжці $600 тис.

СвітКатерина Чурилова, 13 червня4330

До теми

У Таїланді затримали українця за підозрою в крадіжці $600 тис.
фото Phuket News
Українець викрадав гроші у складі злочинного угруповання, проте решту затримати наразі не вдалося

У Таїланді в провінції Крабі поліція затримала українця Олександра Вольвача за підозрою в крадіжці з банкоматів понад 600 тис. доларів. Про це повідомляє Phuket News.

Впродовж останніх чотирьох років за версією слідства, українець діяв в складі злочинного угруповання, яке викрадало готівку з банкоматів за допомогою підроблених кредитних і дебетних карт і скімерів (пристрій, який зчитує реквізити з магнітних смуг банківських карт, - ред.).

Решту членів угруповання поки затримати не вдалося.

Чоловіка, який крав готівку, зафіксували камери спостереження

Поліція стверджує, що вони вкрали з банкоматів понад 600 тис. доларів. Під час обшуку в будинку підозрюваного, були виявлені понад 50 підроблених кредитних карт, на які була занесена інформація з справжніх карт, що використовувалися в банкоматах, електронну апаратуру і портативні відеокамери для зчитування даних з карт і фіксації пін-кодів клієнтів.

Викрити підозрюваного допомогла служба безпеки одного з найбільших банків Таїланду Siam Commercial Bank, якій вдалося відстежити кілька його операцій.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Місцевий мешканець у Таїланді напав із ножем на українського туриста ZAXID.NET
Українського хакера затримали в Азербайджані за підозрою у кібершахрайстві ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук