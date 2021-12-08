У Тернополі 13-річна дівчина отруїлася консервованими грибами. Вночі вівторка, 7 грудня, дівчина відчула слабкість, у неї підвищилася температура, з'явилася блювота, відтак батьки викликали медиків, які й забрали дівчину у обласну дитячу лікарню. Батьки розповіли медикам, що дівчина на вечерю з'їла трішки консервованих опеньків, з чим і пов'язують погіршення самопочуття. Станом на середу, 8 грудня, стан дівчини стабілізувався.

Медиків до 13-річної дівчини викликали близько 00:40 вночі на 7 грудня. Коли бригада екстреної допомоги приїхала на виклик, то з'ясувалося, що неповнолітня разом з батьками на вечерю їла мариновані опеньки. «У вівторок, 7 грудня, бригада швидкої виїжджала на вул. Купчинського до 13-річної пацієнтки. У дівчинки була блювота й підвищена температура тіла, яку пов’язують з можливим отруєнням опеньками. Після наданої медичної допомоги дитину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», – повідомив директор центру екстреної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні ZAXID.NET розповіли, що самопочуття дівчини, станом на 8 грудня, покращилося. «Дівчину лікували в реанімаційному відділенні, знімали інтоксикацію. Вже сьогодні їй стало значно краще і вона переведена в звичайну палату А діагноз «отруєння грибами» знято, бо вона вже практично одужала», – розповіла ZAXID.NET заступниця головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарні Алла Філюк.

За словами лікарів, вже за кілька днів 13-річна дівчина буде вдома.