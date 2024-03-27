З 29 березня у Тернопільській громаді завершується опалювальний сезон. За даними синоптиків протягом наступних днів середньодобова температура суттєво підніметься, а тому на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 27 березня вирішили припинити теплопостачання.

В мерії Тернополя зазначили, що цей опалювальний сезон був також важким. Однак в місті його вдалося пройти без великих поломок систем теплопостачання. Централізоване теплопостачання припинять як і до багатоквартирних будинків, так і до комунальних підприємств.

«Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 29 березня 2024 року», – повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 27 березня.

Додамо, що з 29 березня завершують опалювальний сезон також в Чернівцях. Раніше місцеве теплокомуненерго для економії коштів запровадило відключення тепла на день, а вночі теплопостачання відновлювалося. З 28 березня опалювальний сезон також завершується в Луцькій територіальній громаді.