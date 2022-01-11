Хлопчики перебували ніч в реанімації, а вранці їх перевели у звичайне відділення

Дві бригади швидкої допомоги госпіталізували 37-річну жінку та двох її дітей внаслідок отруєння чадним газом на околиці Тернополя. Нещасний випадок трапився ввечері 10 січня в одній із квартир на вул. Бережанській. Як повідомили ZAXID.NET в Тернопільській обласній дитячій лікарні, діти провели в реанімації цілу ніч, а на ранок їм вже стало краще.

Спочатку швидку допомогу викликала 37-річна тернополянка до двох своїх синів. Хлопчики, віком 3 і 5 років, раптово почали втрачати свідомість і блювати. Медики швидкої допомоги, які прибули на виклик о 21:55, діагностували в них підозру на отруєння чадним газом.

«У дітей була загальна слабкість, запаморочення, блювота, головний біль та судоми. Двох хлопчиків, віком 3 і 5 років, з діагнозом отруєння чадним газом, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню», — повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Через годину допомога лікарів знадобилася й самій жінці. Їй стало різко недобре. «10 січня о 22.40 бригада швидкої допомоги виїжджала на вул. Бережанську цього разу до 37-річної жінки. Після наданої медичної допомоги, із тим же діагнозом, отруєння чадним газом, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги», — додали в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Як з'ясувалося, причиною отруєння чадним газом стала несправна газова колонка в квартирі. Батько сімейства перебував у ванній, і активно користувався гарячою водою, яку нагрівала колонка. Саме в той момент дружині та дітям стало недобре.

Наразі їх життю нічого вже не загрожує. В Тернопільській обласній дитячій лікарні ZAXID.NET повідомили, що діти зараз почувають себе добре.

«Вчора до нас привезли двох хлопчиків, віком 3 і 5 років. Вони перебували в реанімаційному відділенні ніч. А вранці їх стан значно покращився і їх перевели в звичайні палати пульмонологічного відділення», — розповіла ZAXID.NET заступниця головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарня Алла Філюк.