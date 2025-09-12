Навчання розпочинається вже цієї суботи, 13 вересня

У Тернополі з 13 вересня учні усіх шкіл матимуть навчання і щосуботи. Таке рішення прийняли в управлінні освіти Тернопільської міської ради через можливий блекаут взимку. Про це також повідомила в коментарі ZAXID.NET керівниця управління освіти Ольга Похиляк.

Загалом учні мають відпрацювати сім субот за повноцінний навчальний тиждень у грудні.

«Ми готуємо школи до можливого блекауту цієї зими і також через ріст захворюваності на коронавірус заклади можуть піти на карантин. Тому ми порадилися з директорами і вирішили відучитися сім субот. Починаючи з 13 вересня. Відповідно, зимові канікули в школах розпочнуться скоріше. Вони мали початися 27 грудня, а так почнуться 18 грудня», – повідомила в коментарі ZAXID.NET керівниця управління освіти Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Школярі вчитимуться за таким графіком: