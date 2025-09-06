Електронний щоденник «Єдина школа» запровадив підписку за доступ до своїх послуг. Цю систему рекомендувало Міністерство освіти та науки України, однак вона не єдина.

Електронний щоденник доступний для батьків і вчителів як застосунок для iOS та Android. Він дозволяє батькам бачити оцінки школярів, слідкувати за домашніми завданнями та спілкуватись з вчителями. В

З початком нового академічного року батьки школярів помітили, що «Єдина школа» не надає доступу без підписки за 49 грн на місяць. Втім цей застосунок не єдиний, який можуть використовувати як електронний журнал та щоденник.

У коментарі Суспільному в Міносвіти повідомили, що на ринку доступно понад 15 видів електронних класних журналів та щоденників. Серед них і державна електронна система «Мрія», що доступна як застосунок для батьків, учнів та вчителів. Доступ через вебсайт мають лише вчителі та адміністрація школи. «Мрія» безкоштовна для усіх учасників шкільного процесу.

Всі інші системи приватні, тому можуть запроваджувати платні підписки, повідомили у МОН. Втім школи самостійно обирають, яку освітню інформаційну систему використовувати.

Що таке електронний щоденник

Це частина державної онлайн-системи «Всеукраїнська школа онлайн: Електронний щоденник та журнал», створеної для спрощення комунікації між учнями, батьками, вчителями та адміністрацією закладів освіти. Систему почали активно впроваджувати після 2020 року, коли пандемія коронавірусу змусила школярів перейти на дистанційне навчання.

Система дає змогу вчителям ставити оцінки, пильнувати відвідуваність та формувати розклад у цифровому форматі.