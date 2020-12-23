Міністерство освіти і науки України запустило національну платформу з електронними шкільними журналами та щоденниками, доступ до яких матимуть, зокрема, і батьки учнів. Нова платформа, запуск якої анонсували ще у травні, наразі працює в тестовому режимі.

Як зазначено на сайті платформи, вона надасть вчителям, учням та їхнім батькам зручний онлайн-інструмент, який забезпечить цілодобовий доступ до оцінок, відвідуваності та інших ресурсів журналу. Крім того, на противагу подібним комерційним продуктам, які вже працюють у деяких школах, вона буде повністю безкоштовною.

Основні можливості платформи – це класні журнали, електронні щоденники та розклад уроків, доступні будь-коли і з будь-якого пристрою:

заклади можуть створювати документи тимчасового (до 10 років включно) строку зберігання (у тому числі класний журнал) лише в електронній формі;

функціонал платформи дозволить учасникам освітнього процесу мати постійний доступ до цифрового аналога звичайного щоденника;

можливість зручно переглядати актуальний розклад уроків з комп’ютера чи смартфона.

Також на сайті платформи розміщено інструкцію про те, як до неї підключитись.

Всю інформацію заповнюватимуть вчителі, а за допомогою логіна й пароля батьки і учні зможуть отримати до неї доступ, повідомила прес-служба міністерства освіти.