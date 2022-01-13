Комунальники проводять терміново ремонтні роботи, аби відновити подачу тепла в медустанови

У Тернополі через прорив труби в колекторі, який розташований на території обласної університетської лікарні, сім будинків та дві великі медичні установи залишилися без опалення. Комунальники запевняють, що їм вдасться полагодити поломку до вечора 13 січня.

Прорив труби системи опалення трапився сьогодні, 13 січня, вранці у колекторі обласної університетської лікарні.

«Через поломку призупинено теплопостачання до обласної лікарні для дорослих, міської дитячої лікарні на вул. Клінічна 1-А та до житлових будівель за адресами: вул. Рудницького, 1, вул. Коцюбинського, 25, просп. Степана Бандери, 19, 27, вул. Уласа Самчука, 31, вул. Клінічна, 6», – повідомили в Тернопільській міській раді.

В Тернопільській обласній університетській лікарні ZAXID.NET прокоментували, що наразі будівля ще не встигла охолодитися і тримає тепло. також в тих приміщеннях, де холодніше, то пацієнтам видали додаткові ковдри.

А головний лікар міської дитячої лікарні Андрій Артимович розповів, що їм найближчим часом обіцяли відновити подачу тепла.

«В нас у будівлі лікарні проведена тепломодернізація, замінено всі вікна на сучасні енергозберігаючі, тому наразі в приміщеннях досі тепло. Комунальники обіцяли відновити теплопостачання до 15:00 сьогодні. Якщо ж цього не станеться, то будемо шукати інші шляхи вирішення цієї проблеми, можливо доведеться евакуйовувати маленьких пацієнтів в інші медустанови», – додав ZAXID.NET Андрій Артимович.

В комунальному підприємстві зазначили, що тепло відновити в лікарнях планують до 16:00. Окрім того, в місті сьогодні також трапилася ще одна поломка на тепловій мережі. Через прорив теплової мережі поблизу житлового будинку на проспекті Злуки, 9, тимчасово призупинили подачу теплоносія до 12 будинків за адресами: проспект Злуки, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, вул. Текстильна, 10, 14 та вул. Фабрична, 3, 5, 7.