Чоловіка вгамували поліцейські, які прибули на виклик

В центрі Тернополя 41-річний чоловік пістолетом намагався вгамувати галасливих підлітків. Юнаки не зважали на зауваження тернополянина, і він вийшов до них, прихопивши зброю. На місце конфлікту викликали правоохоронців. Тепер чоловіку загрожує до двох років обмеження волі.

Сварка трапилася у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Шашкевича. Увечері компанія підлітків галасувала та розважалася. Їм зробив зауваження мешканець однієї з квартир – 41-річний чоловік. Однак на його слова ніхто не звернув уваги, тоді тернополянин вирішив спуститися до неповнолітніх і прихопив зі собою пістолет. На місце події очевидці викликали правоохоронців.

«Конфлікт припинили правоохоронці, які прибули за викликом. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 41-річного тернополянина пневматичний пістолет. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За попередніми даними, зловмиснику не сподобалося те, що підлітки в дворі ведуть себе дуже галасливо. Він зробив їм зауваження, проте вони не відреагували. Взявши пістолет, він почав погрожувати одному 15-річному хлопцеві розправою. Правоохоронці затримали чоловіка і вилучили пневматичний пістолет.

За фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає максимум до двох років обмеження волі.