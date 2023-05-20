Під час обшуків поліція виявили в кременчанина 12 пакетів з наркотиками

40-річний наркоторговець зі стажем намагався знову повернутися в наркобізнес за допомогою неповнолітньої дівчини. 40-річний чоловік фасував наркотики та особисто передавав їх в руки покупцям, а от збирала замовлення на заборонені речовини 17-річна знайома.

Житель Кременецького району вже не раз був засуджений за збут наркотичних та психотропних речовин. Цього разу він знову повернувся у справу, проте вирішив це зробити так, щоб на нього не впала підозра. До нелегального бізнесу залучив знайому неповнолітню дівчину.

Щоб вона погодилася працювати на нього, спочатку зловмисник намовив дівчину спробувати наркотики, а саме амфетамін. Кременчанин запевнив, що ніякої шкоди від речовини не буде, а, навпаки, це додасть їй енергії та веселого настрою. А невдовзі 40-річний чоловік наказав дівчині створити під вигаданим ім’ям карту клієнта компанії, що займається доставкою. І через онлайн-сервіс збирати замовлення.

«Роздрібною торгівлею наркотиків 40-річний уродженець Кременеччини займався особисто. Фасував наркотики в орендованому гаражі. Правоохоронці викрили зловмисника та повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліцейські провели обшуки в орендованому гаражі і вилучили 12 пакетиків з психотропною речовиною та ваги, з допомогою яких правопорушник фасував наркотики на замовлення. За торгівлю наркотиками та схиляння неповнолітньої дівчини до вживання психотропних речовин жителю Тернопільщини загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідчі поліції передали до суду матеріали кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 315 (схиляння неповнолітньої до вживання психотропних речовин) Кримінального кодексу України.