У Тернополі громадський транспорт припиняє перевезення пасажирів

У Тернополі у зв’язку із карантином з 23 березня припинить роботу громадський транспорт. Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

«Залишаються лише спеціальні перевезення виключно для працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевезення здійснюватимуться за тролейбусними маршрутами №2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобусними маршрутами № 1А, 5А,6, 8, 23, 25, 35, на кожному з яких буде табличка «Спеціальні перевезення» із червоним хрестом.

«Спецрейсами можуть скористатися особи із вищезазначених категорій за наявності спеціального посвідчення і медичної маски», — уточнили в штабі.

Подібні заходи 21 березня анонсувала і влада Києва.

Станом на ранок 21 березня в Україні офіційно підтверджено 42 випадки інфікування коронавірусом Covid-19, у тому числі і один на Тернопільщині, де вірусом інфікувався священик УГКЦ.