Тернополяни зареєстрували на сайті електронних петицій Кабінету міністрів петицію, в якій просять зупинити добудову мансардного поверху в монастирі домініканців XVIII ст., що є пам'яткою архітектури національного значення.

Замовником реставрації виступає Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ. Однак жителі міста вважають, що це не реставрація історичної будівлі, а просто добудова ще одного поверху над монастирем.

Будівля колишнього монастиря домініканців XVIII ст. розташована в самому центрі Тернополя і прилягає до Катедрального собору Непорочного зачаття пресвятої Богородиці УГКЦ. Тривалий час в цьому приміщенні розташовувався Державний архів Тернопільської області. У 2019 році установа переїхала в нову будівлю на масиві «Дружба», тоді монастир віддали в постійне користування Архиєпархії УГКЦ.

Два тижні тому біля будівлі монастиря з'явився інформаційний стенд, що повідомляв про початок на цьому місці реставраційних робіт, які передбачають добудову ще одного поверху до будинку. За паспортом об'єкта, замовником робіт виступає релігійна організація «Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ». Генеральним проектувальником є ФОП Юрій Вербовецький, а генеральним підрядником – приватне підприємство «Креатор-Буд». Площа забудови становить 1137,8 кв.м, будівельний об’єм – 17 450 кв.м. Почати будівництво запланували в другому кварталі 2023 року, закінчити – в четвертому кварталі.

За планом проектувальника до будівлі монастиря має бути добудований третій поверх у вигляді мансарди

Думка тернополян

6 липня будівлю за Катедральним собором почали обгороджувати будівельною стрічкою і завозити на прилеглу територію будтехніку та висотні крани. Така ситуація обурила багатьох тернополян, серед яких історики, архітектори, культурні діячі та підприємці. Кілька десятків жителів обласного центру провели збори біля Катедрального собору. Невеликий мітинг ініціювала тернополянка Дарина Веретюк.

Тернополяни намагалися поспілкуватися із замовниками проекту реконструкції – архиєпархією УГКЦ, але до них ніхто не вийшов

Жінка розповіла ZAXID.NET, що стосовно реставрації приміщення монастиря домініканців не проводилося жодних громадських слухань.

«Реставрація потрібна однозначно, бо всі фахівці говорять, що там стіни у жахливому стані, дах потрібно замінити, адже він іржавий, може пропускати вологу всередину, і загалом треба рятувати цю історичну будівлю. Тобто я загалом за реставрацію, але не в такому вигляді, який хочуть провернути. Я за те, щоб був проведений конкурс архітектурних проектів, які будуть у відкритому доступі представлені для оточуючих і різних фахівців. Щоб це був відкритий діалог з громадою», — розповіла Дарина Веретюк.

Жінка додала, що вони написали офіційні звернення в Міністерство культури та Державну інспекції архітектури та містобудування України, але ще чекає на відповідь. Хоча в Архиєпархії стверджують, що усі дозволи на таку реконструкцію вони мають.

На території біля Катедрального собору вже поставили будівельну техніку та перегородили дорогу стрічками

Дарина Веретюк вважає дивною позицію священиків Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ у питанні добудови фактично третього поверху.

«Під час розмов священослужителі постійно змінюють свою позицію. Спочатку вони казали, що це важливо і що мансардний поверх потрібен саме зараз, що там повинно бути. Вони кожен раз вказують нового ініціатора — то ініціатори вони, то їм Мінкульт так порадив, пізніше говорили, що це все проектувальник Вербовецький їм так намалював на проекті, а Архиєпархія ні при чому», — каже Дарина Веретюк.

Тернополянка зазначила, що подібна надбудова над спорудою XVIII ст. є порушенням статті 54 Конституції України та всіх нормативних актів охоронного законодавства пам’яток національного значення, адже збільшується площа, збільшується об'єм приміщень, що не входить в поняття реставрації.

Серед тих, хто проти надбудови мансардного поверху, також тернопільський історик Володимир Окаринський. Чоловік переконаний, що після початку робіт будівля колишнього монастиря домініканців втратить історичний вигляд, зруйнується італійський дворик, що всередині.

«Це єдина в Тернополі споруда, що є пам'яткою національного значення, і єдина — XVIII століття. Домініканський монастир або, як вона офіційно називається, келія монастиря, разом з теперішнім Архикатедральним собором – колишнім домініканським костьолом, становлять єдиний архітектурний комплекс. І після цієї добудови він втратить свій вигляд. Будуть порушені всі пропорції, втратиться італійський дворик», — розповів ZAXID.NET Володимир Окаринський.

Монастир домініканців будувався паралельно з Катедральним собором Тернополя

Позиція генерального проектувальника

Проект реставрації будівлі монастиря домініканців розробляв проектувальник ФОП Юрій Вербовецький. Він говорить, що згідно з проектом, до монастиря 1749 року планують добудувати мансардний поверх, який пристосують під релігійно-офісний центр з громадськими приміщеннями загального користування. Тобто, окрім приміщень релігійної громади УГКЦ, будуть створені нові громадські простори, якими зможуть користуватися жителі та гості міста.

«Проект розроблявся з 2018 року, неодноразово обговорювався на містобудівній раді Тернополя та консультативній раді органу охорони культурної спадщини ОДА, пройшов експертизи і погодження в Міністерстві культури та інформаційної політики України», — заявив керівник Архітектурної майстерні Юрій Вербовецький.

За його словами, реставрація з пристосуванням будівлі монастиря домініканців — це лише частина набагато більшого проекту. Паралельно з цим об'єктом підприємство також розробляло документацію на ремонтно-реставраційні роботи на Катедральному соборі, що передбачає проведення комплексної реставрації веж та купола зі збереженням несучого дерев'яного каркасу, відтворенням необарокових люкарн і сигнатурки над куполом, зафіксованих на світлинах 1910-1939 рр.

Паралельно з реконструкцією будівлі монастиря проектувальник розробляв проект реконструкції Катедрального собору, в якому також мав би бути замінений дах, влаштовані вікна та сигнатрука над центральним куполомта

Ця документація, каже Юрій Вербовецький, теж пройшла всі необхідні експертизи, отримала погодження в Міністерстві культури. На його думку, усі зміни відповідають нормам ДБН та чинному законодавству.

За проектом мав бути відновленний первісний вигляд храму, який він мав до руйнації під час Другої світової війни

Однак деякі фахівці з питань архітектури не погоджуються з цим. Тернопільський архітектор Кирило Чуйко вважає, що споруда може просто не витримати добудову третього поверху і такий масивний дах.

«Дах занадто складний та масивний. Три злами — трохи забагато. Декору теж досить багато, і, наскільки розумію, він не є автентичним, його раніше не було», — поділився думкою Кирило Чуйко.

Позиція священиків УГКЦ

У Тернопільсько-Зборівській Архиєпархії УГКЦ, яка є замовником реставрації будівлі, кажуть, що мають право на постійне користування монастирем і земельною ділянкою під ним. Ще у березні 2019 року з робочою поїздкою на Тернопільщині перебував тодішній Президент України Петро Порошенко. Він вручив сертифікат про передачу комплексу келій монастиря отців-домініканців керуючому справами Тернопільсько-Зборівської Архієпархії УГКЦ митрополиту Василію Семенюку. А право на постійне користування земельною ділянкою для обслуговування приміщення колишнього монастиря домініканців, що по вул. Гетьмана Сагайдачного, 14, Тернопільська міська рада надала архієпархії 13 травня 2020 року. Передана ділянка мала площу 0,1854 га.

Представники архиєпархії отець Віталій Козак та отець Петро Порохонько зустрілися з тернополянами і пояснили свою позицію щодо реконструкції з пристосуванням будівлі під потреби священослужителів, повідомило Сусіпльне.Тернопіль. За їх словами, було кілька варіантів реконструкції.

«Перший варіант, який запропонував архітектор, був для того, щоб зробити реставрацію, відновлення, ремонтні роботи. Коли подали паспорти фасадів на затвердження, ознайомлення, звернули увагу, що їх потрібно трошки змінити відносно сусіднього будинку, де розміщується організація «Народного руху України»: піднести висоту фасадів, змінити їх до такого рівня, щоби усі будівлі проглядалися комплексно», – розповів отець Петро Порохонько.

Священик Віталій Козак додав, що проект змінили за порадою фахівців з Міністерства культури та інформаційної політики.

«Архітектор запропонував, Мінкульт це підтвердив. Мінкульт дав пораду змінити дахи та довести їх до певних рівнів. І Вербовецький продовжив розробляти цей проект», – сказав отець Віталій Козак.

Тернополяни зареєстрували петицію

Небайдужі тернополяни сподіваються, що церква піде їм на зустріч і зрозуміє, що проект реставрації необхідно змінити і що надбудова третього поверху мансардного типу — це вже реконструкція, що суперечить українському законодавству.

«Архиєпархія постійно використовує такий наратив, що ми проти церкви, малює небайдужих тернополян антихристами, але ми не проти церкви, ми за збереження історичної архітектури», — говорить Дарина Веретюк.

Для того, щоб врятувати будівлю монастиря, тернополяни зареєстрували петицію «Збереження пам‘ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу у м. Тернопіль» на сайті електронних петицій Кабінету міністрів України.

У петиції, адресованій Мінкульту, закликають зупинити незаконну реконструкцію, зберегти пам'ятку та її статус національного значення.

«На об’єкті вже працює будівельна техніка, відбуваються незаконні будівельні роботи. У репрезентативному зображені майбутньої реставрації зображено заплановану надбудову на два поверхи, що не підпадає під визначення "реставрації" і "пристосування", та є "реконструкцією", що заборонено Законом України Про охорону культурної спадщини», – йдеться у петиції.

Підписати її закликають усіх небайдужих за посиланням. Наразі зібрано 2 000 голосів з 25 000 необхідних.

Довідково. Будівля колишнього монастиря домініканців у Тернополі зведена у 1749-1779 роках одночасно з Катедральним собором як єдиний та цілісний архітектурний комплекс епохи пізнього бароко. Від 1772 року в монастирі розмістили установи Тернопільського округу.

29 вересня 1820 року надвірна канцелярія видала розпорядження, згідно з яким домініканці змушені були переїхати до Жовкви, монастир передали отцям єзуїтам, які перебували тут до 1848 року.

З приходом до влади Австро-Угорської імперії, австрійська влада розмістила в частині монастиря окружні урядові установи: поліцейську дільницю, окружну касу, школу і військовий склад.

1903 року до костелу повернулися домініканці.

У квітні 1944 році під час боїв за Тернопіль Домініканському костелу завдали значних руйнувань. Післявоєнна реставрація завершилась у 1959 році. 1978—1988 роках розміщено Тернопільську картинну галерею. Від 1989 року — у приміщеннях монастиря розташований Державний архів Тернопільської області.

З 2019 року будівлю займає Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ.

*у матеріалі використані фото Суспільне.Тернопіль, «20 хвилин», Юрія Вербовецького