Приміщення має загальну площу 2695,6 кв. м

У Тернополі на аукціоні продали будівлі Тернопільського науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою. Приміщення розташовані на вул. Лисенка, 20А, неподалік залізничного вокзалу. До складу майнового комплексу входять сам інститут та два гаражі. Переможцем аукціону став приватний підприємець Сергій Ахременко, який займається телекомунікаційним бізнесом.

Вартість майнового комплексу Тернопільського науково-дослідного інституту землеустрою під час аукціону зросла майже у 8 разів. Згідно з інформацією Prozorro.Sale, початкова ціна за майновий комплекс стартувала з 3 млн 61 тис. грн. Аукціон провели 20 серпня. Для участі зареєструвалося 14 учасників, більшість з яких були з Тернопільської області.

За результатами аукціону переможцем став приватний підприємець Сергій Ахременко. На останньому раунді він запропонував за лот 28 млн 483 тис. грн. На торгах його конкурентом виступало відоме на Тернопільщині фермерське господарство «Гадз», яке запропонувало лише на 1 тис. грн менше. Наразі з переможцем вже підписали договір, і Фонд держмайна очікує на оплату.

В єдиний майновий комплекс інституту входять три об'єкти нерухомого майна. Це інженерно-лабораторний корпус, цегельний та металевий гараж. Загальна площа 2695,6 м2 та земельної ділянки площею 0,3409 га. Це працююче підприємство, що не має простроченої кредиторської заборгованості.

За даними YouControl Сергій Ахременко є власником низки компаній у Донецькій та Харківській областях, у тому числі кількох інтернет-провайдерів та телерадіокомпаній.