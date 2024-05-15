Які ще акції, приурочені до Дня вишиванки, будуть в Тернополі і області?

У Тернополі пасажири у вишиванках їздитимуть безкоштовно в громадському транспорті 16 травня. В День вишиванки також в Тернополі та в інших містах області пройдуть чимало акцій та заходів, приурочених цьому дню. А в центрі міста відбудеться дефіле для усіх бажаючих, які прийдуть в національному одязі.

У День вишиванки в Тернополі традиційно оголосили акцію про безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Скористатися акцією зможуть усі, хто буде в національному вишитому одязі, або матиме елементи вишивки. Проїзд – безоплатний в усіх видах громадського транспорту. Також подібна акція відбудеться і в Кременецькій громаді, повідомив про це 15 травня голова Кременця Андрій Смаглюк.

16 травня у Тернополі на відкритому майданчику біля пам’ятника Іванові Франку відбудеться дефіле у вишиванках з нагоди мистецького свята «Вишиванка – код нації» в рамках святкування Всеукраїнського дня вишиванки. Взяти участь у заході запрошують усіх тернополян та гостей. Основна умова – бути одягненим у вишиванку і продефілювати подіумом. Участь у заході безкоштовна та без вікових обмежень, але попередньо необхідно зареєструватись за посиланням.

16 травня о 18:00 у парку Тараса Шевченка відбудеться літературник з нагоди Дня вишиванки. Захід пройде на мистецькій ноті з декламуванням поезії, піснями, атмосферою вечірнього Тернополя, згадкою про ту саму автентичну українську культуру і вдячністю нашим військовим. Долучитись до декламації авторської поезії чи віршів можна усім, попередньо зареєструвавшись за посиланням.

Також о 13:00 год у місті розпочнеться міський мініфестиваль «Вишиванка – код нації». Захід пройде на відкритому сценічному майданчику біля пам’ятника Іванові Франку. В рамках святкування відбудеться: