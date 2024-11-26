Аварія сталася на об'їзній дорозі біля «Білого замку»

Смертельна аварія сталася в Тернополі на об’їзній дорозі. Водій авто на регульованому пішохідному переході на смерть збив жінку. Очевидці розповіли, що тернополянку від удару відкинуло на кілька метрів і вона загинула на місці. Загиблою виявилася 51-річна вчителька української мови однієї з шкіл Тернополя.

Смертельна аварія сталася вранці 26 листопада. Про ДТП на спецлінію поліції очевидці повідомили близько 8:10. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. За попередньою інформацією, аварія трапилася на вулиці Степана Будного, а саме біля автозаправної станції та «Білого замку».

«Потерпіла знаходилася на пішохідному переході, коли потрапила під колеса автомобіля Opel Vectra. Травми 51-річної жінки виявилися несумісними із життям», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 26 листопада.

Telegram-канал «Труха Тернопіль» повідомив, що в ДТП загинула вчителька української мови та літератури тернопільської школи ім. Лепкого № 14. Також цю інформацію ZAXID.NET підтвердили і в навчальному закладі.

В ДТП загинула вчителька української мови

Правоохоронці відібрали зразки крові у водія на встановлення стану алкогольного сп'яніння. Також встановлюють причини ДТП. Правоохоронці внесли дані про аварію в ЄРДР згідно з ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Автомобіль забрали на штрафмайданчик. Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.