В понеділок не працюватимуть лише комунальні установи

Тернопільська міська рада на великодні свята зробила додатковий вихідний для працівників комунальних установ. За рішенням виконкому робочий день з 21 квітня перенесли на суботу, 26 квітня. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету в середу, 9 квітня.

В міській раді зазначили, що робочий день перенесли лише для тих, хто працює в комунальних підприємствах, повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 9 квітня. Це працівники навчальних закладів, транспортних підприємств, теплокомуненерго.

«Робочий день для працівників виконавчих органів міської ради в понеділок, 21 квітня, перенесли з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Великодня», – зазначили в пресслужбі Тернопільської міської ради.

Також на виконавчому комітету зазначили, що рекомендують керівникам приватних підприємств, установ і організацій міста також перенести робочий день. Додамо, що через введення воєнного стану в країні Кабінет міністрів скасував усі державні вихідні.