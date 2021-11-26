Автомобіль поліцейські знайшли в Чортківському районі

У Тернополі неповнолітній викрав автомобіль таксі, поки водій спав після нічної зміни. Поліцейські, після звернення власника авто, встановили, що ймовірний злодій проживає в Чортківському районі. За кілька днів неподалік Чорткова знайшли 17-річного хлопця і викрадене авто.

До правоохоронців звернувся тернополянин і розповів, що увечері в нього викрали автомобіль. Чоловік пояснив, що працює таксистом. Вранці він повернувся додому після нічної зміни і заснув. За той час його знайомий забрав ключі від авто і поїхав у невідомому напрямку.

«Зі слів заявника, 17-річного хлопця з Чорткова він знає лише кілька днів. Юнак жалівся йому, що потрапив у неприємну ситуацію, і тернополянин пустив його пожити до квартири, яку орендує. Після однієї з нічних змін і відпочинку житель Чорткова викрав автомобіль», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліцейські розшукали викрадача у Чортківському районі, звідки він родом. Разом з хлопцем знайшли й автомобіль таксі. Хлопець розповів, що просто хотів з'їздити додому, – повідомили ZAXID.NET в поліції. Щодо неповнолітнього розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди). За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.