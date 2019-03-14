Тернопільський пенсіонер відсудив 15 тис. грн за хамство водія маршрутки

Іван Денисенко виграв суд у перевізника

У Тернополі пенсіонер відсудив у перевізника 15 тис. грн через те, що водій маршрутки не зупинив йому на зупинці громадського транспорту. Через зухвалість водія 88-річний постраждалий був змушений вийти на наступній зупинці та витрачати сили і час на зворотній шлях.

Інцидент стався 19 травня 2017 року. Як інформує сайт «Обозреватель», того дня пенсіонер Іван Денисенко повертався з ринку додому. Чоловік має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни. Показавши посвідчення водію маршрутки №3 чоловік присів на заднє сидіння, оскільки передні були зайняті.

На зупинці «вул. Чалдаєва» водій зупинив маршрутку і випустив одну з пасажирок. Денисенко ж через хворі ноги не встиг вийти і попросив водія трохи зачекати, але той зачинив двері і рушив з місця, при тому, що пенсіонер був уже біля виходу.

«Я просив водія зупинитися, кажу: у мене хворе серце і ноги, до того ж в руках дві важкі сумки, а йти далеко. Але водій лише сміявся і відповідав, що випустить мене на наступній зупинці», — розповів пенсіонер.

За кілька днів Іван Денисенко написав заяву на ім'я начальника Управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міськради. Після розголосу водієві маршрутки оголосили догану, з якою той погодився. Наразі він не працює в жодного з міських перевізників

Попри це, пенсіонер вирішив також подати до суду на перевізника – ТОВ «Менс-Авто». Скаргу до суду він обґрунтував тим, що були порушені його права та завдана моральна шкода, яку він оцінив в 70 тис. грн. Іван Денисенко зазначив, що якщо таких водіїв не провчити, вони і надалі знущатимуться з пасажирів похилого віку.

Суд став на бік постраждалого, визначивши, що водій «фактично познущався з людини похилого віку», однак постановив компенсувати пенсіонерові 15 тис. грн.

Адвокат постраждалого Ігор Юзьвак, який представляв інтереси пенсіонера, чоловік не вперше обстоює свою правоту у суді. Раніше він домагався належних йому виплат за наукову діяльність.

Наразі судове рішення проти перевізника не набуло чинності, оскільки «Менс-Авто» подало апеляцію.