Великий вертеп відкриють 25 грудня

У Тернополі розпочали монтувати велику різдвяну шопку в церкві апостола Петра. ЇЇ довжина складе понад 40 метрів, а висота – 30 метрів. Цей атрибут Різдва парафія монахів-францисканців встановлює вже 18 років поспіль.

Цьогоріч різдвяну шопку почали монтувати скоріше, а ніж минулих років. Монахам ордену святого Франциска влаштувати її допомагають місцеві парафіяни, дяки та навіть жителя з сусідніх сіл, які раніше просто приїздили подивитися на шопку.

В парафії церкві святого Апостола Петра розповіли ZAXID.NET, що кожного року різдвяний атрибут доповнюють новими елементами. Минулоріч в шопку серед традиційних персонажів поставили і українських військових, які захищають родини під час святкування Різдва.

Однак традиційно у центрі шопки буде Вифлеєм з пресвятою родиною та маленьким новонародженим Ісусом Христом. Будуть також поставлені рухомі фігурки українських митрополитів, княгині Ольги та князя Володимира, та монахів-францисканців.

Цього року в шопці також буде зображено, як проходить Різдво під час війни в окопах. Такою сценою монахи-францисканці хочуть наголосити, що в різдвяні дні до всіх приходить Господь. Окрім цього, також буде зображена українська родина, яка святкує народження Ісуса Христа.

Відкриття шопки в церкві святого апостола Петра відбудеться 25 грудня, на саме свято Різдва. Тоді всі вогники на ній засвітять і увімкнуть усі рухомі фігурки. Шопка стоятиме в храмі сім тижнів, а тоді її розберуть до наступного року.