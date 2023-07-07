Жінка за недогляд за неповнолітньою заплатить штраф

У Тернополі няню за неналежний догляд за дворічною дитиною притягнули до відповідальності. Жінка під дією алкоголю забрала чужу дитину до себе додому і не відповідала на дзвінки рідної матері дівчинки. Правопорушницю знайшли поліцейські, а неповнолітню передали сім'ї.

До працівників поліції увечері 6 липня за допомогою звернулася жителька Тернополя. Жінка повідомила, що не може розшукати свою дворічну доньку, яку залишила вдома з нянею. Телефон найманої працівниці не відповідав.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що доглядальницю для малечі матір знайшла через оголошення в соцмережі. Вона працювала недовго, декілька годин на день. Працівники поліції одразу розпочали пошуки дитини.

«Правоохоронці встановили адресу доглядальниці та вирушили до її домівки. Дівчинку виявили в квартирі з нянею, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. На щастя дитина, залишена без належного догляду, не постраждала», – повідомили в поліції Тернопільщини.

На няню правоохоронці склали протокол за роботу без відповідної на те ліцензії та сертифікату, який би дозволяв доглядати за дітьми. Це правопорушення підпадає під ст. 164 КУпАП. Згідно з протоколом жінка заплатить штраф в розмірі до 34 тис. гривень.