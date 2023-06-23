Хлопці розповіли, що не вперше влаштовують собі такі розваги

Троє хлопців зі Львова на вантажних вагонах подорожували Тернопільською областю. Про осіб, які перелазять з вагона на вантажну платформу під час руху потягу, в поліцію повідомив машиніст локомотива. Виявилося, що це двоє неповнолітніх та один 18-річний хлопці. Правоохоронцям львів'яни розповіли, що в такий спосіб вони безкоштовно їздять областями.

Хлопців виявили у п'ятницю, 23 червня, неподалік селища Дружба Тернопільського району. Машиніст вантажного локомотиву повідомив поліцію про сторонніх осіб на вагонах. Чоловік телефоном розповів, що помітив трьох дітей, які на ходу пересувалися на вантажних платформах поїзда.

«Правоохоронцям вдалося зняли з транспорту "пасажирів" та доправили їх до відділення поліції в Теребовлі. Ними виявилися троє львів’ян 18, 17 та 14 років. Старші хлопці розповіли, що подорожують у такий спосіб не вперше, за що вже потрапляли в поле зору правоохоронців. Цього разу прихопили з собою молодшого товариша», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронцям хлопці також розказали, що виїхали зі Львова вранці. І вирішили поїхати у Заліщики, щоб покупатися там на місцевому пляжі.

Працівники поліції на 18-річного порушника та його 17-річного товариша склали протокол згідно ст. 109 КУпАП (Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті). А з 14-річним хлопцем провели профілактичну бесіду і перевезли до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Тернополі. Там хлопець залишиться до приїзду батьків. Надалі дорослі родичі понесуть відповідальність за протиправний вчинок сина.