Закони України забороняють працю дітей на шкідливому виробництві

Поліція і фахівці управління Держпраці виявили на Львівщині підприємця сміттєпереробної галузі, у якого незаконно – без оформлення трудових відносин – працювали неповнолітні. Про це повідомляє прес-служба Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Тепер справою займається поліція – за ст. 150 ККУ. Санкція статті за використання праці дітей на шкідливому виробництві передбачає позбавлення волі на термін від двох до п’яти років.

(фото Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці)

В управлінні Держпраці також нагадують, що ст. 11 закону України «Про охорону праці» заборонено застосування праці неповнолітніх, тобто осіб до 18 років, на важких роботах і на роботах зі шкідливими умовами праці, на підземних роботах, залучати до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

Відповідно до статті 3 Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182, примусова чи обов’язкова праця належить до однієї з найгірших форм дитячої праці. Стаття 43 Конституції України забороняє використання примусової праці та використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.