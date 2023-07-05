Костел Святої Анни на вулиці Вербицького, де стався інцидент

У Ковелі під домашній арешт взяли католицького священика, який зв'язав скотчем школярку за те, що вона рвала черешні з території костелу. Священнослужителю вручили підозру за статтею про незаконне позбавлення волі людини.

Як йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, про яку повідомляє Ковель.Media, інцидент стався ввечері 8 червня. Тоді настоятель парафії храму Святої Анни римо-католицької церкви, що на вулиці Вербицького, помітив на території костелу малолітню дівчину.

«Ученицю 6 класу ліцею імені Олени Пчілки міста Ковеля, яка перебувала на території костелу [...], де рвала черешню, незаконно позбавив волі, зв'язавши її тіло скотчем, що супроводжувалося погрозою застосування предмету, зовні схожого на зброю у вигляді рушниці», – йдеться в ухвалі.

16 червня священику повідомили про підозру за ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини). Санкція статті передбачає мінімум до п'яти років обмеження волі.

Суддя Олексій Шишилін призначив йому домашній арешт, заборонивши виходити з дому з 18:00 до 08:00. Також підозрюваний повинен здати паспорти і не спілкуватись зі свідками чи потерпілою. Розслідування справи триває.

Додамо, що ZAXID.NET намагався сконтактувати з представниками храму по телефону, але наразі на дзвінки не відповідають.