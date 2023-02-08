Позов на Городищенську сільраду подав протоієрей Валерій Пилипчук

На Волині священик УПЦ МП Валерій Пилипчук подав позов до суду на Городищенську сільраду з вимогою визнати протиправним рішення «Про призупинення діяльності УПЦ МП». У документі, прийнятому в червні минулого року, сільрада рекомендувала прихожанам переходити в Православну церкву України, зверталась з вимогою перереєструвати релігійні громади УПЦ МП таким чином, аби в їхніх назвах відобразити зв'язок з російською церквою, а також заборонила проводити масові заходи, наприклад, мітинги. Священик Валерій Пилипчук та прихожанка з села Шклинь подали позов, але програли його, бо суд не побачив порушення їхніх прав: рішення сільради не містило повної заборони діяльності УПЦ МП.

Як йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, позивачі оскаржували рішення Городищенської сільради від 23 червня 2022 року «Про призупинення на час дії воєнного стану діяльності УПЦ МП на території Городищенської сільради». Рішення передбачало декілька пунктів:

встановити охорону будівель церковних громад УПЦ МП, ввести особливий режим їх роботи, заборонити проведення зборів, мітингів, ходів, а також інших масових заходів;

звернутись до релігійних громад УПЦ МП з проханням перейменувати назви громад та статути таким чином, аби відобразити у них зв'язок з Російською православною церквою;

доручити старостам провести збори в селах і розповісти на них про приналежність УПЦ МП до російської церкви;

встановити стенди з цією інформацією біля церков УПЦ МП;

доручити відділу земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та юристу сільської ради провести перевірку законності використання земельних ділянок комунальної власності релігійними громадами УПЦ МП;

рекомендувати релігійним громадам УПЦ МП на території сільської ради перейти в Православну церкву України для «підтримання миру, релігійного спокою та збереження безперервного зв'язку зі світовим православ'ям».

Дізнатись, чи справді імплементували всі ці пункти на території Городищенської сільради, не вдалося, оскільки у коментарі ZAXID.NET в сільраді зазначили, що коментувати це може лише голова Світлана Соколюк, але наразі вона перебуває у відрядженні.

Позов до суду подали двоє людей: прихожанка церкви в селі Шклинь Марія Семенюк та священик Валерій Пилипчук. Про це повідомляла прес-служба Волинської єпархії УПЦ МП. У позові священнослужитель зазначив, що через рішення сільради він «позбавлений можливості здійснювати богослужіння, релігійні культи та релігійні обряди, виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання у громадах Української православної церкви».

Засідання в цій справі відбулось 3 лютого. Суддя дійшов до висновку, що права на вільне віросповідання позивачів не порушуються, оскільки в рішенні сільради немає повної заборони діяльності УПЦ МП. «Позивачі не вказали, як саме оскаржуване рішення порушує їхні права на свободу світогляду і віросповідання та у чому полягають об'єктивні перешкоди у фактичній реалізації позивачами їх прав та свобод унаслідок прийняття зазначеного рішення. [...] Позивачі не довели, що внаслідок прийняття спірного рішення позбавлені можливості здійснити, реалізувати свої права повністю чи частково», – йдеться в рішенні. Відтак суд повністю відмовив в задоволенні позову.

Додамо, що в листопаді Волинський окружний адміністративний суд розглядав подібну справу: тоді священик з Ківерців Олександр Кондратюк оскаржував рішення Ківерцівської міськради, в якому вірян та священиків УПЦ МП закликали приєднатись до Православної церкви України. Однак суд також відмовився задовольняти позов.