Василь Феленчак 30 років був диригентом Муніципального Галицького камерного оркестру

У Тернополі на 74-році життя помер народний артист України, диригент Муніципального Галицького камерного оркестру Василь Феленчак. Про його смерть стало відомо сьогодні, 7 лютого. На офіційній сторінці камерного оркестру в Facebook йдеться про те, що керівник гурту помер від важкої недуги.

У 1991 році Василь Феленчак заснував Муніципальний Галицький камерний оркестр. За 30 років склад гурту кілька разів змінювався. Однак Василь Феленчак залишався єдиним диригентом і керівником оркестру. У 2016 році тернополянин отримав звання народного артиста України.

«Серце маестро, завжди сповнене музикою і великими планами, не витримало боротьби з важкою хворобою. Колектив Муніципального Галицького камерного оркестру безмежно сумує з приводу цієї важкої, непоправної втрати. Чесно кажучи, ми осиротіли», – повідомили в Муніципальному Галицькому камерному оркестрі. Ховатимуть диригента Галицького камерного оркестру Василя Феленчака 9 лютого у Тернополі.

Народний артист України Василь Феленчак народився 20 березня 1947 р. в с. Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Закінчив Тернопільське музичне училище імені С. Крушельницької, а потім – у 1977 р. Таджицький державний інститут мистецтв імені Мірзо Турсун-заде. З 1972 р. працював у симфонічному оркестрі Томської філармонії. У 1986 р. став лауреатом міжнародного фестивалю класичної музики «Празька весна». Після повернення до Тернополя в 1986 р. працював викладачем в Тернопільському державному педагогічному університеті. В 1991 р. заснував Муніципальний Галицький камерний оркестр.