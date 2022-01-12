Ігор Лесько помер у віці 66 років

У середу, 12 січня, у Львові у віці 66 років помер відомий музикант, ударник ансамблю «Смерічка» та рок-гурту «Лесик Band» Ігор Лесько.

«Помер відомий український музикант, ударник групи «Смерічка» Ігор Лесько», – повідомили 12 січня у львівській групі «Некрополістика» у Facebook.

Ігор Лесько («Марціфал») був учасником вокально-інструментального ансамблю «Ватра», у 80-х роках – барабанщиком ансамблю «Смерічка» Назарія Яремчука, а з початку 90-х – ударником львівського рок-гурту «Лесик Band».

«Я знав, що таке популярність, ще працюючи у «Смерічці» з Назарієм Яремчуком: аншлаги, квіти, море оплесків, автографи, вулицями спокійно не пройти. Усе те саме було й з «Ватрою». Глядач любив Ігоря, Оксану, кожного музиканта», – розповідав Ігор Лесько з одному з інтерв’ю.

За даними ZAXID.NET, Ігор Лесько в останні роки мав проблеми зі здоров’ям та помер унаслідок хвороби.