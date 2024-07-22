Open Space розташовуватиметься на 4 поверсі новозбудованого будинку біля краєзнавчого музею

У Тернополі місцева будівельна фірма відремонтує приміщення Open Space для підприємців, що буде розміщене в новому будинку по вул. Доли, 9, за гроші гранту від Програми розвитку ООН. Згідно з тендерною документацією проєкту ціни на деякі будівельні матеріали завищені в 2-5 разів. Тільки на облаштування розеток в приміщенні площею 1 187 м2 планують витратити на самі роботи понад 160 тис. грн. Загалом на це будівництво ООН виділила 13 млн грн, а майже 3 млн грн має профінансувати Тернопільська міська рада.

Відкритий простір Open Space для бізнесу в рамках проекту «Підтримка Тернопільської міської ради для економічного відновлення шляхом реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко» (SRER Ternopil) розташовуватиметься на четвертому поверсі новозбудованого будинку біля краєзнавчого музею недобудованої обласної бібліотеки. Адреса простору – вул. Доли, 9. Взимку 2024 року це приміщення забудовник ТОВ «Креатор-Буд», який побудував в центрі міста житловий будинок на 16 поверхів, передав на баланс Тернопільської міськради. Чиновники ж вирішили облаштувати там сучасний простір для розвитку підприємництва. Для цього залучили співфінансування за кошти Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)».

Тендер на проведення облаштування простору оголосили 29 березня 2024 року. Початкова вартість склала майже 16,5 млн грн. На торги свої пропозиції подали дві фірми – той же забудовник, який будував цей дім і передав приміщення на баланс міськради, ТОВ «Креатор-Буд» і місцева фірма «Венкон Інвест». Перемогу в торгах отримало останнє підприємство, запропонувавши за ремонт ціну в розмірі майже 16 млн грн. Однак після розкриття тендерної пропозиції, з’ясувалося, що фірма суттєво завищила вартість деяких будівельних матеріалів, повідомили «Наші гроші».

Наприклад, шпаклівки Knauf HP Stаrt в тендері вказана по 53,5 грн за кілограм. Однак на сайті місцевого будмаркету нам вдалось знайти таку шпаклівку по вчетверо нижчій ціні – 12 грн за кілограм. Шпаклівку «Фугенфюллер» запланували по 58 грн за кілограм, але в мережевому будмаркеті «Епіцентр» вона вільно продається втричі дешевше – по 18 грн за кілограм.

Шпаклівку закупили за втричі дорожчою ціною

Практично вдвічі дорожче будуть також закупили бетон. У кошторисі він має ціну 6746 грн/м3. На сайті місцевого виробника вартість такого бетону – 2836 грн/м3, а максимальна ціна, яку вдалось знайти на сайті продавця бетону, – 3 221 грн/м3. Тобто враховуючи максимальну ціну переплата може бути в 2 рази, а загальна переплата на бетоні – більш як 400 тис. грн. В кошторисі вказана також окремо доставка бетону до місця будівництва. Коштує вона додаткові 820 грн на кубометрі.

Завищені в кілька разів ціни на облаштування розеток, вимикачів, прокладання електромереж. Загалом в офісі має бути 250 розеток конкретної марки – за дизайн-проєктом це має бути розетки і вимикачі від Shneider Asfora кольору антрацит. Вартість такого обладнання в спеціалізованих магазинах коливається від 130 до 150 грн за одиницю. В кошторисі вони зазначені по 391 гривні за одиницю, а рамки під розетки – від 130 до 414 грн. Окрім того, в локальному кошторисі вказані окремо улаштування розеток і рамок для них на загальну суму 146 тис. грн.

В Тернопільській міській раді в коментарі ZAXID.NET зазначили, що дизайн-проєкт відкритого простору для підприємництва розробляла ліцензована фірма на замовлення муніципалітету. Спеціалісти рахували, скільки матеріалів буде необхідно, що облаштувати комфортний Open Space для бізнесу. Сам тендер проводився на відкритих торгах і відповідно його виграла фірма, яка запропонувала найнижчу ціну.

За даними YouControl, ТОВ «Венкон Інвест» зареєстроване в 2016 році в Тернополі, керівник – Володимир Яремчук. Основний вид діяльності – електромонтажні роботи. Ця фірма на червень цього року виграла тендерів на 124 млн грн. Основним замовником робіт та послуг є комунальні підприємства та управління Тернопільської міської ради.

Володимир Яремчук також є засновником та керівником ТОВ «Світлоцентр», яке зареєстроване у 2010 році (теж займається електромонтажними роботами). Воно отримало підрядів на 22 млн гривень, основними замовниками робіт є також Тернопільська міська рада.

За даними NGL.media, Володимир Яремчук є братом власниці фірми «Лайттер», яка у 2021 році ремонтувала фасад ЦНАПу, «розігравши» тендер із місцевим ФОПом і подавши документи для участі в закупівлі зі схожими дефектами друку. Ще Яремчук є підписантом та засновником ГО «Нова хвиля нації». Усі вони зареєстровані у сусідніх будинках на вул. Веселій у Тернополі.