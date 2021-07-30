На ремонт транспортних розв'язок вже витратили 32 мільйони гривень

У Тернополі розпочали ремонтувати третій міст, який є в межах обласного центру і через який проходить дорога до Бережан і Рогатина Івано-Франківської області. Рух на Бережанському мості перекрили в межах вулиць Будного та Об’їзної, через що на об'їзній дорозі утворилися кількагодинні корки. Про початок ремонту Бережанського мосту 30 липня повідомило «Суспільне.Тернопіль».

Рух на Бережанському мості буде обмежений до 20 серпня. За словами начальника Тернопільського міського відділу технагляду Олега Вітика, зараз на Бережанському мості розпочали фрезерувати асфальт. Роботи триватимуть кілька днів, а після того працівники фірми-підрядника приступлять до розкриття балок шляхопроводу.

Паралельно в Тернополі ремонтують ще два мости – Микулинецький та Гаївський.

«На Микулинецькому шляхопроводі вже залиті перехідні плити зі сторони центру, проводиться армування для облаштування розподільчої плити. Також вже знятий дорожній шар на мості, розкриті балки, які необхідно міняти, також армуються перехідні плити. Продовжуються роботи і на Гаївському мості. Зараз в цій ділянці дороги практично поставлений бордюр, необхідно влаштувати тротуар від пішохідного моста до повороту на проспект Бандери і в зворотному напрямку з Бандери на вулицю Протасевича, де зупинка громадського транспорту», – заявив Олег Вітик.

За словами начальник технагляду, ремонт цих ділянок дороги коштує понад 700 млн грн. Ремонтуються вони в рамках програми «Велике будівництво» коштами з держбюджету.