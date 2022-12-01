У Тернополі розробили інтерактивну карту, на якій позначені заклади, що працюють навіть під час відключення світла. Серед них – магазини, заклади громадського харчування, також наразі є один гіпермаркет та два супермаркети. Дані на цій карті будуть постійно оновлюватись.

Інтерактивну карту в четвер, 1 грудня, опублікував тернопільський міський голова Сергій Надал. На ній позначені заклади, які працюють на генераторах під час відключення світла.

Станом на 1 грудня там позначений 41 магазин, два супермаркети «Сільпо» та «АТБ», гіпермаркет «Епіцентр» та дев'ять закладів громадського харчування. Переглянути карту можна за посиланням.

«Карта буде постійно оновлюватись, тому, якщо ви маєте інформацію щодо закладів, які працюють на генераторах, прохання надсилати назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів на електронну адресу: presamr@gmail.com», – закликає мер міста.