Щомісячну допомогу затвердили на виконкомі Тернопільської міськради

У Тернополі сім'ї загиблих військових отримуватимуть щомісячну виплату від міста. Виплату в розмірі 1000 грн призначили членам сімей померлих захисників, які не мають відповідного статусу чи посвідчення. Відповідне рішення прийняли 14 серпня на виконкомі Тернопільської міськради.

В Тернопільській громаді діє положення про щомісячну виплату допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців, учасникам АТО, ООС. Також такі виплати призначалися членам сімей Героїв Небесної Сотні та особам, на яких поширюється статус вояка ОУН-УПА. На засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про розширення переліку тернополян, які матимуть щомісячні доплати з міського бюджету.

«Згідно з рішенням, право на отримання щомісячної допомоги тепер мають члени сімей померлих військовослужбовці. Однак які не мають відповідного статусу члена сім’ї загиблого і відповідного посвідчення», – повідомили в Тернопільській міській раді в середу, 14 серпня.

В міській раді пояснили ZAXID.NET, що досить часто батько, чи матір, дружина загиблого військового довго отримує посвідчення про те, що вони дійсно є членами сім’ї бійця, але гроші потребують негайно. Тому для таких випадків Положення про надання допомоги доповнили.

Загалом, згідно з проєктом рішення виконкому, грошова допомога становить 1000 грн. Виплачується вона щомісяця. Щоб її отримати родич повинен подати копії усіх документів заявника та копію документа, що підтверджує смерть військового і що вона пов’язана з виконання військових завдань. Заяву з документами слід принести у відділ звернень Тернопільської міськради.