У Тернополі з 16 жовтня стартує опалювальний сезон для населення та інших комунальних споживачів. Тепло до помешкань тернополян подавати почнуть поступово. В міській раді також зазначили, що до садочків, шкіл та лікарень опалення почали подавати ще два дні тому, коли температура на вулиці значно опустилася.

Рішення про початок опалювального сезону для населення прийняли 15 жовтня на засідання виконкому Тернопільської міської ради.

«У зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря, з 16 жовтня, розпочнеться новий опалювальний період на 2024-2025 роки для населення та інших споживачів. У КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” зазначили, що перші дні в квартирах ще може бути прохолодно. Система опалення в деяких помешканням можуть бути завповітренна. Запуск опалення не є одномоментним процесом», – повідомили в пресслужбі Тернопільської міськради.

Наразі працівники підприємств та аварійних служб починаючи з 15 жовтня працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель. У випадку, якщо в тернополян виникли проблеми з опаленням у багатоповерхівках, то вони повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ.

В Тернопільській міській раді закликали мешканців відчиняти двері помешкань представникам аварійних служб. За інформацією міськради, минулі роки були випадки, коли людей не хотіли пускати ремонтників і через це подача опалення затримувалася для всіх мешканців багатоквартирного будинку.